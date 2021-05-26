В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев ковида

50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, новые больныхе были выявлены в 17 муниципалитетах и больше всего их Пришлось на Нижневартовск – 13 человек, А также Ханты-Мансийск – 7 эпизодов.

По клинической структуре среди новых выявленных больных 10 человек находились в состоянии пневмонии, симптомы ОРВИ проявлялись у 37 человек. В бессимптомной форме переносили ковид 2 человека.

Всего с начала пандемии ковид в округе было лабораторно подтвержден у 57 237 человек, выздоровели – 55 977 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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