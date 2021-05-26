МЧС Югры напоминает – погода резко ухудшится

Сообщения о резком ухудшении погоды распространило региональное управление МЧС по Югре.

В отдельных районах округа ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Также похоложает до плюс 13 градусов днем и 6-9 градусов ночью. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, увеличением количества ДТП, – напоминают в МЧС.

Осадки прекратятся в регионе только к выходным, тогда де и потеплеет, говорят долгосрочные прогнозы.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.05.21

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