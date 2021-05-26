В Югре нетрезвый водитель оскорбил полицейских и пытался дать крупную взятку

В посёлке Пыть-Ях нетрезвый водитель учинил скандал полицейским, а потом пытался откупиться. Сигнал о том, что пьяный водитель пытался сесть за руль, поступил от местной жительницы. Прибывший на вызов сотрудник автоинспекции намеревался побеседовать с нарушителем, но тот начал агрессивно себя вести и скандалить. Полицейский обратил внимание на то, что оскорбление сотрудника полиции уголовно наказуемо. Позже водитель сел в машину сотрудников ГИБДД, и там бросил на панель пачку купюр – всего 100 тыс рублей. Этот момент снят на видеорегистратор. Когда ему об этом сказали, он начал кричать, что деньги у него забрал сам сотрудник. Забирать деньги он тоже отказался. Вскоре на место прибыли следователи, которым тоже досталось от нарушителя. Пока против мужчины заведено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. По факту попытки дачи взятки проводится ряд следственных мероприятий.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.05.21

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