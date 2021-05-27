В ХМАО нефтяная компания скрыла от налоговиков более 100 млн рублей – возбуждено уголовное дело

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО возбудил уголовное дело против АО «Негуснефть» за сокрытие от налоговой инспекции более 100 млн рублей.
Руководителей нефтяной компании обвиняют в финансовых операциях в обход счетов предприятия, а также прямых взаиморасчётах с кредиторами.
«По уголовному делу сегодня следователи проводят комплекс следственных действий, проводятся обыски, изымается интересующая следствие документация», – сообщили в региональном СКР.
ОА «Негуснефть» входит в состав нефтяной компании «Русь-Ойл». Предприятие разрабатывает небольшое Варынгское месторождение в ХМАО Основным владельцем компании с 2016 года является бизнесмен Анатолий Неклюдов. ФНС предъявила нефтяникам вывод средств и незаконные возмещения из бюджета ещё летом 2020 года. Тогда сотрудники компании жаловались на невыплаты и задержки зарплаты. В январе 2021 года «Негуснефть» объявила о начале процедуры банкротства.
Ханты-Мансийск, Марина Дремова
Ханты-Мансийск. Другие новости 26.05.21
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