В ХМАО зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции

54 новых случая коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии положительные тесты на инфекцию получили более 57 тысяч человек.

Новые случаи ковида выявлены в 17 муниципалитетах, в том числе в 14 – в Нижневартовске, 7- в Ханты-Мансийске, 7 – в Сургуте. В остальных муниципалитетах фиксировалось от 4 до 1 случая ковида.

31 человека на момент выявления имели признаки ОРВИ, 22 – получили диагноз «внебольничная пневмония», один человек болел без симптомов.

В больницах округа находится на лечении 29 пациентов с тяжелым течением ковида, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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