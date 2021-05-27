Югру накрыл ураган: рамы летали, машины плавали

В городах и посёлках ХМАО непогода сегодня натворила немало бед: в Сургуте вырвало оконную раму и «сдуло» рекламный баннер, в Ханты-Мансийске по дорогам «плывут» машины. Несколько светофоров Сургута выключились на оживлённых перекрёстках. В городской администрации пояснили, что во всём виновата стихия. Ветер порывами до 18 метров в секунду повалил дорожный знак, а в одном из домов вырвал оконную раму на балконе. На проспекте Мира упал рекламный баннер, к счастью жертв нет, сообщает «СургутИнформТВ». Специалисты коммунальных служб ликвидируют последствия урагана. В управлении ГО и ЧС Сургута настоятельно рекомендуют жителям города плотно закрывать окна дома, выключить электричество, быть острожными на улице. Специалисты предупреждают, что такая погода сохранится как минимум до конца дня. В столице региона – Ханты-Мансийске – за прошлые сутки выпало рекордное количество осадков. Последний такой рекорд был зафиксирован 19 лет назад, пояснили в администрации. «32 обращения от жителей города поступило 26 мая в ЕДДС города. Они касались подтоплений»,– прокомментировали в мэрии. В городе , действительно, начался потоп. Ливневки явно не справились с нагрузкой, в воде оказались улицы, парковки, дворы, дома и даже квартиры. Видео и фото с последствиями непогоды жители активно публикуют в соцсетях. Аварии в городе пытаются устранять быстро, всю минувшую ночь аварийные бригады трудились в усиленном режиме, откачивали воду. Работали 25 единиц спецтехники. По поручению мэра Максима Ряшина сформирована комиссия по проверке домов, которые пострадали в результате подтопления.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.05.21

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