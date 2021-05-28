В Югре подросла суточная заболеваемость коронавирусом

В Югре незначительно6 но растет заболеваемость коронавирусом. На фоне показателя в 50-55 человек ежесуточно в последние недели, статистика за 28 мая показала прирост показателя до 58 человек.
Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:
Нижневартовск – 15;
Сургут – 11;
Ханты-Мансийск – 10;
Советский район – 5;
Нефтеюганский район – 3;
Урай – 3;
Мегион – 3;
Сургутский район – 2;
Нефтеюганск – 1;
Октябрьский район – 1;
Радужный – 1;
Лангепас – 1;
Нижневартовский район – 1;
Пыть-Ях – 1.
36 человек на моменд получения положительного теста болели с признаками ОРВИ, 21 человек получил диагноз «внебольничная пневмония», один – болел без симптомов.
В больницах округа на сегодняшний день находятся 30 пациентов в тяжелом состоянии, 17 человек самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 27.05.21
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