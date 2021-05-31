В Нижневартовске столкнулись КАМАЗ и пассажирский поезд

На железнодорожном переезде Мых-пай в Нижневартовском районе ХМАО произошло столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального МЧС, пассажирский поезд направлялся из Нижневартовска в Москву. По словам очевидцев, на переезде грузовик стоял у стоп-линии, а потом начал движение в сторону идущего поезда. «В результате столкновения травмы получил водитель грузовика, сейчас его госпитализировали. Пострадавших среди пассажиров поезда выявлено не было», – официально прокомментировали в МЧС.

По имеющейся информации, водителя грузовика госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Пассажирский поезд после осмотра продолжил движение по маршруту.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.05.21

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