Югра: за сутки выявлено 43 новых случая ковида

43 новых случая COVID-19 выявлены в Югре за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее количество заражений зафиксировано в Нижневартовске – 16 эпизодов. На втором месте – Сургут с 7 заболевшими.

У 25 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ,16 – получили диагноз «внебольничная пневмония», два человека болели без проявления симптомов.

В больницах округа находится 34 пациента, которые переносят болезнь в тяжелой форме, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии больничные листы закрыли 56 168 югорчан.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.21

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