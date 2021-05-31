В Югре нашли тело рыбака, пропавшего несколько дней назад

В ХМАО нашли тело рыбака, пропавшего ещё 28 мая. Его обнаружили в Октябрьском районе на протоке Вандымский сор, он выпал из моторной лодки, сообщает ugra-news. У моторной лодки «Казанка» на полном ходу оборвался трос рулевого устройства, лодку развернуло, и трое рыбаков оказались в воде. Два рыбака из воды выбрались, а третий пропал. Спасатели и волонтеры несколько дней обследовали 5 км. береговой линии и более 30 тыс. кв. м. воды, но обнаружили пропашего мужчину его родственники. «Следуя на постоянное место дислокации, спасатели получили сообщение от родственников пропавшего, что тело мужчины найдено в 50 метрах от берега», – сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Ханты-Мансийск, Май, Марина Дремова

Ханты-Мансийск, Май. Другие новости 31.05.21

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