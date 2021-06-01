В Югре за сутки выявлен еще 41 новый случай коронавируса

41 новый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован за минувшие сутки в Югре. Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые случаи COVID-19 выявлены в 10 муниципалитетах:
Нижневартовск – 13;
Сургут – 8;
Ханты-Мансийск – 5;
Нефтеюганск – 3;
Урай – 3;
Сургутский район – 3;
Югорск – 2;
Нефтеюганский район – 2;
Советский район – 1;
Кондинский район – 1.
На момент получения положительных тестов на коронавирус у 25 новых заболевших наблюдались симптомы ОРВИ, 15 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», 1 человек болел без проявления симптомов.
в больницах Югры находится 37 человек с тяжелым течением болезни, 23 человека – подключены к аппаратам ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.21
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