В Югре за сутки выявлен еще 41 новый случай коронавируса

41 новый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован за минувшие сутки в Югре. Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые случаи COVID-19 выявлены в 10 муниципалитетах:

Нижневартовск – 13;

Сургут – 8;

Ханты-Мансийск – 5;

Нефтеюганск – 3;

Урай – 3;

Сургутский район – 3;

Югорск – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Советский район – 1;

Кондинский район – 1.

На момент получения положительных тестов на коронавирус у 25 новых заболевших наблюдались симптомы ОРВИ, 15 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», 1 человек болел без проявления симптомов.

в больницах Югры находится 37 человек с тяжелым течением болезни, 23 человека – подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.05.21

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