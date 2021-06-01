В Ханты-Мансийске произошло двойное убийство

Двойное убийство произошло накануне в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре, 31 мая 2021 года в одной из квартир дома по улице Мира в городе Ханты-Мансийске в ходе возникшей ссоры 19-летний местный житель нанес многочисленные удары ножом брату своего отчима, 1969 года рождения, и его матери, 1940 года рождения. От полученных телесных повреждений последние скончались на месте.

В тот же день молодой человек был задержан, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.06.21

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