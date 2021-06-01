В Югре гендиректор «Севергазавтоматика» умышленно почти год не платил зарплату своим сотрудникам

В Новом Уренгое гендиректор предприятия признан виновным в том, что почти год вообще не платил зарплату своим сотрудникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ХМАО-Югре, эпизод, повлекший за собой возбуждение уголовного дела, случился на предприятии «Севергазавтоматика», которое занимается обслуживанием электрооборудования. В период с марта по декабрь 2019 года генеральный директор данного АО, умышленно, в нарушение ст. 37 Конституции Российской Федерации, и норм трудового законодательства Российской Федерации допустил задолженность по заработной плате в размере более 23,5 миллионов рублей перед 67 работниками предприятия.

После проведения следственных мероприятий и зарплата, и компенсации за ее невыплату работниками были получены в полном объеме.

В связи с возмещением причиненного ущерба потерпевшим уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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