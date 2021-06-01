Жителю Ханты-Мансийска грозят два года тюрьмы за незаконную рыбалку

До двух лет лишения свободы может получить житель Югры за незаконный вылов рыбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД по ХМАО-Югре, накануне начальник отдела участковых уполномоченных полиции по Ханты-Мансийскому району Денис Коблянский в ходе патрулирования протоки Старый Иртыш и близлежащей территории заметил рыбака, который пытался скрыть от посторонних глаз свой улов.

В ходе досмотра лодки, принадлежащей 60-летнему жителю Ханты-Мансийска полицейский обнаружил рыболовную сеть из капроновой нити и выловленную рыбу: язя, леща, окуня и карася в количестве 23 штук на общую сумму 17 000 рублей.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Орудие лова и рыба изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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