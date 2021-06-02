Югра: за сутки выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции

46 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 12 муниципалитетах, в том числе в Нижневартовске – 13, Советском районе – 10, в Сургуте – 8. В остальных МО фиксировались от одного до трех случаев забоелвания.

Из числа новых заболевших у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 – внебольничная пневмония, два человека болели без проявления симптомов.

На сегодняшний день в больницах округа находится 35 человек с тяжелым течением ковида, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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