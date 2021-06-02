В ХМАО назревает скандал по итогам праймериз «Единой России» – наблюдатели говорят о явных подтасовках

В Югре набирает обороты недовольство результатами праймериз «Единой России». Голоса считали дольше, чем в других регионах, а результаты менялись в течение дня на противоположные. Явные лидеры оказывались в конце списка и наоборот. Например, в Сургуте единоросс Григорий Матвийчук, лидировавший в своем избирательном округе, к вечеру дня публикации результатов стал третьим в списке. После этого он написал заявление о выходе из партии, сообщают местные СМИ.

Один из лидеров коренных малочисленных народов Александр Навьюхов неожиданно поднялся с предпоследнего места в своей региональной группе до первого места. А явный лидер и действующий депутат Госдумы Татьяна Гоголева оказалась на втором месте по голосам в Нижневартовской региональной группе № 19.

Лидером предварительного голосования в Югре стал депутат Заксобрания ХМАО, президент хоккейного клуба «Югра» и сын бывшего губернатора Василий Филипенко. Второе место у москвички Ольги Ануфриевой, адвоката из бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак». Как называют её в соцсетях югорчане – «никому неизвестный политик» из Москвы. Третье место занял председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По итогам праймериз «Единой России», в голосовании приняли участие 198 тыс. избирателей, или 17,74% от общего числа в регионе. В среднем по России этот показатель составляет 5 – 7%. Это тоже стало основанием для подозрений.

Как сообщил «Новому Дню» один из сотрудников штаба на правах анонимности, по Нижневартовску опубликовали какие-то совершенно уникальные цифры: «Из 175 тысяч избирателей в Нижневартовске проголосовали около 30 тысяч. Это примерно 20% избирателей. Это нереальный показатель».

Источник привёл пример голосования за депутата Николая Землянкина, известного буквально всем жителям Нижневартовска. Он набрал всего 274 голоса, в несколько раз больше голосов набрала директор школы Гасымова, которая проводила у себя в школе уроки мужества. Этот человек не является публичной персоной и известна, скорее всего, только в педагогических кругах и родителям учеников школы. «Очень похоже на накрутку голосов. Электоральная активность зашкаливает, как нигде в России. Удивительно, как ещё нет митингов с лозунгами поддержки «Единой России»? Если мы проанализируем процесс, то увидим: те, у кого от 500 до 1300 голосов – это нереальный результат. Настоящие победители те, кто набрал 280 – 300 голосов. Всё могло произойти в последний день голосования, очный. Вполне можно было просто «вбросить»», – говорит инсайдер.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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