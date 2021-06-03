В Сургуте легковушка врезалась в опору моста, водитель погиб

ДТП со смертельным исходом произошло в Сургуте. По словам очевидцев, легковой автомобиль ВАЗ на скорости врезался в опору пешеходного моста. Это произошло на выезде из города на Тюменском тракте вечером 2 мая.

Очевидцы вызвали на место инцидента скорую помощь, но прибывшие на место аварии медики спасти водителя не смогли.

«Молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», по предварительной информации, допустил наезд на препятствие в виде опоры надземного пешеходного перехода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сургут, Марина Дремова

Сургут. Другие новости 02.06.21

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