Югра: выявлено 53 новых случая ковида за сутки

В Югре за минувшие сутки выявлено еще 53 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, положительные тесты получены жителями 17 муниципалитетов – в Нижневартовске заболело 12 человек, В Сургуте – 10, в Ханты-Мансийске – 6, в Советском районе – 5, В Мегионе – 4 человека. В остальных территориях фиксировались единичные случаи инфекции.

У 35 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 16 – внебольничная пневмония, два человека болели без проявления симптомов.

В больницах округа находится 37 пациентов с тяжелым течением ковида, 21 человек – находится на аппаратах ИВЛ.

За весь период пандемии ковид был выявлен у более чем 56 тысяч югорчан.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.06.21

В Сургуте легковушка врезалась в опору моста, водитель погиб. / В ХМАО назревает скандал по итогам праймериз «Единой России» – наблюдатели говорят о явных подтасовках. / Югра: за сутки выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»