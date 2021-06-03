Потерявшуюся в Югре девочку нашли в Екатеринбурге

Пропавшую в ХМАО девочку обнаружили в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Напомним, что несовершеннолетняя покинула социально-реабилитационный центр «Берегиня» в посёлке Пионерский Советского района ещё 29 мая. 14-летняя девочка сбежала из социального учреждения через несколько дней после поступления. Между ней и её родителями периодически возникали ссоры, и специалисты посоветовали отдать ребёнка в соццентр.

Как выяснилось, на попутных автомобилях она планировала добраться в Москву, к знакомым, но успела доехать только до Екатеринбурга, где её и нашли.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.06.21

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