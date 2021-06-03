Новоуренгойская компания задолжала сотрудникам 2,5 млн зарплаты

В Новом Уренгое сотрудникам коммерческой компании «Строительное управление «Удача» руководство не платило зарплату с марта 2021 года. Общая сумма задолженности 45 сотрудникам составила 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Решать проблему фирма начала только после вмешательства региональной прокуратуры. Проверка подтвердила факт нарушения трудового законодательства руководством ООО, в соответствие с чем прокурор города потребовал от генерального директора компании устранить выявленные нарушения. Было возбуждено административное дело, но о штрафах не сообщается. «Генеральному директору ООО «Строительное управление «Удача» новоуренгойской прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона. Также было возбуждено административное дело», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На текущий момент задолженность по зарплате в компании полностью погашена, работникам даже дополнительно оплатили компенсацию за задержку.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 03.06.21

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