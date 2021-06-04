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Пятница, 4 июня 2021, 09:50 мск

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«Дочка» «СИБУРа» заплатила за разлив нефтепродуктов под Нижневартовском меньше 300 млн. Эксперты считают, что ущерб стоит гораздо больше

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде, нанесенный подразделением «СибурТюменьГаз» в 284 миллиона рублей.

Напомним, что авария на трубопроводе компании в районе Нижневартовска произошла 6 марта 2021 года. Очевидцы сообщали, что река Обь недалеко от города «горит». Как позже выяснилось, в результате утечки в реку и атмосферу попали вещества ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). Они являются веществами четвертого класса токсичности. Через несколько дней в компании заявили о локализации утечки, а очевидцы публиковали видео с замором рыбы. Надзорное ведомство завершило расследование и назвало сумму ущерба.

«Росприроднадзором рассчитан и предъявлен ООО «Запсибтрансгаз» вред, причиненный водному объекту (реке Обь) – на сумму 252 340 697 рублей; атмосферному воздуху – на сумму 31 647 021 рубль. Компания с расчетом ущерба согласна», – говорится в официальном сообщении.

В компании «СибурТюменьГаз», куда входит «Запсибтрансгаз», сообщили, что сумма ущерба уже выплачена. «Представители «СибурТюменьГаза» ознакомились с выводами надзорных органов. В ходе расследования происшествия «СибурТюменьГазом» была предоставлена вся необходимая документация и оказывалось всестороннее содействие надзорным органам. Предприятие возместило ущерб в полном объеме, в установленном законом порядке», – цитирует пресс-службу компании издание NEFT.

Некоторые эксперты считают, что реальный ущерб, нанесенный природе в разы больше. Так общественник и эколог Макисм Шингаркин в интервью «Новому Дню» сказал, что нефтяники должны за разливы миллиарды. «В год в РФ в среднем происходит 10 тысяч разливов нефти и нефтепродуктов. По данным Минпрома, каждый разлив в среднем на 0,9 гектара. Если мы возьмем аналогичные показатели нефтедобычи и пересчитаем их по компаниям, то в США, например, их меньше. То ли статистика другая, то ли отчетность по-другому устроена, но по факту они заявляют число в 10 раз меньше на тонну добытой нефти. Если бы у нас нефтяники на каждые 10 тысяч тонн разлитой нефти в год платили по 7 млрд штрафов, то у них были бы иные мотивы заниматься вопросами безопасности», – рассказал Шингаркин.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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