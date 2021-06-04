Югра: выявлено 58 новых случаев ковида

В Югре за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 57 тысяч человек получили положительные тесты на ковид.

Новые случаи ковида распределены по 16 муниципалитетах:

Сургут – 16;

Советский район – 9;

Нижневартовск – 8;

Ханты-Мансийск – 6;

Югорск – 5;

Нягань – 4;

Мегион – 3;

Урай – 2;

Лангепас – 2;

Сургутский район – 1;

Нефтеюганск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Березовский район – 1.

На момент получения оложительного теста на ковид у 15 человек была выявлена внебольничная пневмония, у 42 были признаки ОРВИ, один человек болел без проявления симптомов.

В больницах округа находится 36 человек, которые болеют ковидом тяжело. 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.06.21

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