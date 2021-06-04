Югра: выявлено 58 новых случаев ковида

В Югре за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 57 тысяч человек получили положительные тесты на ковид.
Новые случаи ковида распределены по 16 муниципалитетах:
Сургут – 16;
Советский район – 9;
Нижневартовск – 8;
Ханты-Мансийск – 6;
Югорск – 5;
Нягань – 4;
Мегион – 3;
Урай – 2;
Лангепас – 2;
Сургутский район – 1;
Нефтеюганск – 1;
Нефтеюганский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1;
Нижневартовский район – 1;
Кондинский район – 1;
Березовский район – 1.
На момент получения оложительного теста на ковид у 15 человек была выявлена внебольничная пневмония, у 42 были признаки ОРВИ, один человек болел без проявления симптомов.
В больницах округа находится 36 человек, которые болеют ковидом тяжело. 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 04.06.21
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