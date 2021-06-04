В Нижневартовске из-за роста заболеваемости ужесточают антиковидные меры

В Нижневартовске ужесточили меры предосторожности по недопущению распространения COVID-19. Эта мера вынужденная, связанная с ухудшением эридемиологической обстановки, – сообщили в администрации города.

Как показали профилактические рейды, причина роста заболеваемости – несоблюдение жителями правил профилактики заболевания, прежде всего – масочного режима, сообщили на заседании регионального оперштаба.

В муниципалитете за неделю зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса, при этом 93% всех заболевших – взрослые.

«Вартовчане встревожены тем, что город в последнюю неделю в антилидерах по новым случаям заболевания», – отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Как рассказал ио главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко, в городе уже усилены противоковидные меры: проводятся ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима, осуществлены переговоры с торгово-развлекательными центрами с целью усиления контроля за соблюдением санитарных требований и мер профилактики заболевания продавцами и покупателями, ведется разъяснительная работа с населением.

Также особый акцент сделан на проведение вакцинации от ковида: в планах мэрии – привить 60% горожан, активизировать прививочную кампанию в трудовых коллективах города, сообщает ugra-news.ru.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, запас вакцины от ковида в поликлиниках Нижневартовска – более трех тысяч доз. Ведомство также готово в приоритетном порядке обеспечить город вакциной из окружных запасов.

Напомним, из-за роста заболеваемости в городе даже был отменен ряд крупных массовых мероприятий, таких как фестиваль «Самотлорские ночи», переформатирована в онлайн-формат программа проведения федерального Сабантуя.

По данным оперативного штаба Югры, за минувшие сутки в Нижневартовске выявлено 8 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.06.21

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