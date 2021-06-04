В ХМАО сегодня ожидаются дожди и сильный ветер

4 июня на территории Югры ожидаются неблагоприятные природные явления: кратковременный дождь, ветер порывами до 17 метров в секунду, сообщает Ханты-Мансийский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Рекомендуем горожанам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», – советуют югорчанам в ЦГМС.

Особенно внимательными необходимо быть водителям транспортных средств вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Автомобилистам рекомендуют выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации югорчан просят немедленно звонить по телефону 112.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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