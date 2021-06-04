В Сургуте полицейский на мотоцикле налетел на преследуемого

В Сургуте около часа дня 4 июня произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Информацию об аварии жители разместили в паблике «К-Информ» во «Вконтакте». Дорожный мотопатруль догонял предполагаемого нарушителя – тоже на мотоцикле. В районе дома № 10 по улице Ивана Захарова мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб, на него налетел сотрудник ДПС на мотоцикле, сообщают очевидцы.

В результате инцидента пострадали оба – и нарушитель, и полицейский. Предполагаемого нарушителя увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сотрудник полиции получил лёгкие травмы. Автоинспекторам ещё предстоит изучить все обстоятельства ДТП, инцидент попал на городскую видеокамеру.

Сургут, Марина Дремова

Сургут. Другие новости 04.06.21

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