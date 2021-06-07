Югра: зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа

В Югре за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб региона, с начала пандемии в округе ковидом переболело более 57 тысяч человек.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 13 муниципалитетах, в том числе 13 – в Сургуте, 10 – в Нижневартовске, 8 – в Советском районе.

Среди новых случаев у 41 человека имелись признаки ОРВИ, 16 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», 2 – болели без проявления симптомов.

В больницах округа находится 41 пациент в тяжелом состоянии, 22 человека – самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерло 800 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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