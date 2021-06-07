В больнице Сургута скончалась девочка, упавшая с крыши дома

В Сургуте врачи не смогли спасти 14-летнюю девочку, которая упала с крыши многоэтажки. Трагедия случилась накануне вечером, 6 июня, на улице Маяковского, 32, сообщает muksun.fm.

Известно, что несколько подростков проникли на крышу многоэтажного дома в поисках острых ощущений. Как сообщали очевидцы, дети водили хоровод, ходили по краю крыши. При этом вход на крышу дома был закрыт, как дети туда проникли – предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Врачи, которых вызвали очевидцы, забрали девочку в больницу, но спасти ее медики не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Сургут, Марина Дремова

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