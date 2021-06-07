В Кондинском районе ХМАО нашли нарушения в строительстве и теплоснабжении. Проверяют наличие коррупции

В Кондинском районе Югры жители пожаловались в прокуратуру на плохое качество нового жилья, плохое теплоснабжение и коррупцию в администрации. Прокуратура в ходе проверки нашла нарушения по ряду направлений.

«По результатам проверки дана оценка ненадлежащей претензионной работе должностных лиц администрации Кондинского района с застройщиками, а также осуществления строительного надзора. Данные нарушения включены в обобщённое представление главе Кондинского района от 23 марта, которое рассмотрено и удовлетворено», – сказано в сообщении прокуратуры. Подтвердилась и информация о низкой температуре отопления в Междуреченске. «Установлено, что температура теплоносителя на выходе из котельной «Школа» посёлка Междуреченский, от которой осуществляется теплоснабжение многоквартирных домов и образовательных учреждений, не соответствовала температурному графику. Ресурсоснабжающая компания «Лидер», которая обеспечивает теплом Междуреченск уже получала представление от прокуратуры. А в декабре было заведено уголовное дело в отношении сотрудников администрации.

С коррупцией, на которую жаловались местные жители, пока нет такой определённости. Этим будет заниматься следственный комитет. В прокуратуре подчеркнули, что оценка доводов местных жителей о наличии коррупционных преступлений в деятельности должностных лиц администрации Кондинского района будет дана отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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