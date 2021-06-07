В Югре за три дня случилось 10 лесных пожаров

В ХМАО снова осложняется ситуация с лесными пожарами. За 3 дня – с 4 по 6 июня – на территории Югры зарегистрировали десять возгораний на площади 172,8 га.

Как сообщают в окружном департаменте природных ресурсов, большинство пожаров удалось ликвидировать. Сейчас в регионе действует один пожар в лесном массиве размером 65 га – в Кондинском районе.

Гидрологи предупреждают, что сегодня, 7 июня на территории Югры прогнозируется 1-3 класс пожарной опасности. «Всего с конца апреля в лесах региона произошли 63 лесных пожара на площади 3196,01 га», – сообщает департамент природных ресурсов.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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