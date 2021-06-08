В Югре выпускников отстранили от ЕГЭ из-за вспышки коронавируса

В Советском районе ХМАО от ЕГЭ отстранены выпускники гимназии. Причина – вспышка COVID-19.

Очаги групповой заболеваемости обнаружены в гимназии Советского – там заразились 16 человек, а также в СОШ №2 – там инфекция выявлена у 5 человек. Всего за минувшую неделю в Советском районе зарегистрировано 48 новых случаев заболевания COVID-19. Городские власти винят в этом руководителей образовательных учреждений. «Образовался ряд очагов в городе Советском, что свидетельствует о недоработках в сфере профилактики заболевания, о формальном подходе в организации контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима в общественных местах и режима обязательной самоизоляции граждан больных коронавирусом и контактных лиц», – рассказал глава муниципалитета Игорь Набатов на заседании оперативного штаба.

Тем временем жители района в соцсетях пишут о несоблюдении элементарных правил безопасности представителями власти. Так, председатель думы Советского района Светлана Озорнина 29 мая на своей странице в «Одноклассниках» рассказала о праздновании юбилея поселка Коммунистического, в том числе и о посещении храма Покрова Пресвятой Богородицы. На фото видно, что как раз все высокие гости, в том числе и глава района, пришли на мероприятие без масок.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.06.21

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