В Югре растет число ежедневных случаев ковида

В Югре постепенно растет статистика по ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки был выявлен 61 новый случай ковида, тогда на как прошлой неделе средний показатель по дню варьировался в районе 55 случаев.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 13 муниципалитетах:

Сургут – 13;

Нижневартовск – 12;

Советский район – 10;

Ханты-Мансийск – 6;

Мегион – 4;

Сургутский район – 3;

Урай – 2;

Югорск – 2;

Нижневартовский район – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Белоярский район – 1.

По данным оперштаба, у 46 человек на момент получения положительного теста на ковид были признаки ОРВИ, еще 15 заболевших получили диагноз «Внебольничная пневмония».

В больницах округа находится 44 пациента с тяжелым течением коронавируса, 23 – на аппаратах ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.06.21

В Югре выпускников отстранили от ЕГЭ из-за вспышки коронавируса. / В Югре за три дня случилось 10 лесных пожаров. / В Кондинском районе ХМАО нашли нарушения в строительстве и теплоснабжении. Проверяют наличие коррупции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»