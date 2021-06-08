Югорчанин пойдет под суд за то, что незаконно наловил стерляди

В Югре житель деревни Устрем незаконно наловил сетями стерляди.

Как сообщает прокуратура округа, преступление было совершено в январе текущего года на Малой Оби. Несмотря на действующий запрет, югорчанин применил для лова рыбы ставную сеть. Улов составил 13 особей. Рыбным запасам Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 118 872 рубля.

Действия злоумышленника квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В связи с причинением ущерба Российской Федерации, прокурором района в суд направлен гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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