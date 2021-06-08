В ХМАО ликвидировали все лесные пожары, но югорчане считают, что правительство замалчивает статистику

В Югре отчитались о ликвидации всех лесных пожаров. На 8 июня, по данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, не зафиксировано возгораний в лесных массивах. Единственный действующий локализованный пожар от 7 июня в Кондинском районе на территории 65 га был ликвидирован тем же днём. Новых возгораний пока нет. Сегодня, 8 июня, в течение дня метеорологи прогнозируют 1-2 классы пожарной опасности. «С конца апреля, когда в регионе был введён пожароопасный период, в лесных массивах ХМАО произошло 63 возгорания на территории 3 202,39 га», – сообщили в департаменте.

При этом жители региона считают, что правительство Югры замалчивает истинные масштабы, сообщает muksun.fm. В начале июня, несмотря на отсутствие лесных пожаров, площадь земель, пострадавших от огня, по официальной статистике возрастала. Так, в регионе с 26 мая произошли 4 лесных пожара на участке в 568,81 га, о которых правительство ХМАО не сообщило.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.06.21

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