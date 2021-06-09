В Сургутском районе сдали в эксплуатацию очистную станцию без функции обеззараживания воды и документов

В поселке городского типа Лянтор в эксплуатацию была сдана новая станция по очистке воды, в которой не была реализована сама технология очистки. Однако заказчиков и приемщиков данный факт не смутил и объект, построенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», ранее входившего в состав портфеля национального проекта «Экология», бы принят без вопросов.

Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что станция работала без правоустанавливающей документации, без обеззараживающего оборудования, а также с нарушением требований пожарной безопасности.

Проверкой также был вскрыт факт установки неработоспособного вентиляционного оборудования.

«Данные обстоятельства свидетельствовали, в том числе, об отсутствии должного контроля со стороны заказчика строительства, учитывая социальную важность станции водочистки, создавали угрозу остановки работы объекта», – отметили в прокуратуре.

По результатам проверки в адрес эксплуатирующей организации и заказчика строительства внесены представления, по результатам рассмотрения которых 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Поскольку до вмешательства прокуратуры вышеуказанные недостатки не выявлялись, прокуратура провела проверку и еще и деятельности органа государственного строительного надзора. По ее результатам в адрес Сургутского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры внесено представление.

В настоящее время все выявленные на очистной станции недостатки устранены.

Сургут, Елена Васильева

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