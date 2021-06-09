В Югре за сутки выявлен 61 новый случай ковида

Еще 61 случай коронавирусной инфекции нового типа выявлен в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, больше всего заболевших было зафиксировано в Нижневартовске – 13 человек, за ним следует Мегион – 11 случаев, Сургут и Нягань – в каждом МО по 10 человек, в Югорске выявлено 4 случая заболевания, в остальных муниципалитетах случаи единичны.

На момент выявления заболевания у 43 человек ковид протекал с признаками ОРВИ, 15 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», три человека болели без проявления симптомов.

На текущий день в больницах региона находится 50 тяжелых больных, 24 человека – на ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.06.21

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