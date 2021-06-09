В Сургуте задержаны торговцы оружием и боеприпасами

В Сургуте в результате спецоперации задержаны двое мужчин, причастных к незаконной торговле оружием и боеприпасами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД по ХМАО-Югре, два местных жителя 35 и 27 лет переделали охолощённый пистолет Макарова в пригодный для произведения выстрелов боевыми патронами и сбыли его вместе с боеприпасами покупателю, которого нашли через интернет. Гражданин, купивший ПМ, уже установлен полицейскими.

В рамках дальнейших оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в квартире 35-летнего подозреваемого в металлическом сейфе обнаружен и изъят самозарядный карабин. Согласно проведённой экспертизе, владелец внёс в конструкцию изменения, вследствие чего карабин получил возможность стрельбы со сложенным прикладом.

По данным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных части 1, 2 статьи 222, части 1. статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Младший фигурант взят под стражу, а с его подельника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий было установлено, что 58-летний отец одного из фигурантов незаконно хранил патроны для охотничьего огнестрельного нарезного оружья в своём гараже. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургут, Елена Васильева

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