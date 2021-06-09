Житель Сургута приехал в Нефтеюганск, чтобы украсть 6 кг сыра ко дню рождения

Кражу сыра из магазина раскрыли в Нефтеюганске. Эпизод попал на камеру водеонаблюдения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть Нефтеюганска поступило заявление от руководителя одного из продуктовых магазинов. В нем говорилось о том, что неизвестный совершил хищение сыра, общая масса похищенного составила порядка 6 килограммов. Ущерб, причиненный злоумышленником – более 5 тысяч рублей.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина, находясь в помещении торгового объекта, подходит к стеллажу с молочными продуктами. Затем он начинает складывать упаковки с сыром в корзинку, потом проходит в выходу и скрывается в фойе.

Изучив изъятую видеозапись, оперативные сотрудники установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Сургута 1988 года рождения, неоднократно попадавший в поле зрения полиции. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленника в Сургуте.

По словам сургутянина, уже в фойе он переложил похищенное в пакет, с которым и вышел из торгового объекта. Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола.

Отделом дознания ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 09.06.21

В Сургуте задержаны торговцы оружием и боеприпасами. / В Югре за сутки выявлен 61 новый случай ковида. / В Сургутском районе сдали в эксплуатацию очистную станцию без функции обеззараживания воды и документов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»