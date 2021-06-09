В Нижневартовске в котлован с грунтовой водой выбросили ртутные лампы

Публикация жителей Нижневартовска о свалке ртутьсодержащих ламп в соцсетях вызвала широкий резонанс. На фотографиях в паблике «ЧП в Нижневартовске» видно, что на несанкционированной свалке – прямо в котловане с грунтовыми водами – среди прочего мусора лежат ртутьсодержащие изделия. Горожан возмутило, что, помимо всего прочего, всё это находится на территории «Управляющей компании № 2». «И где Нижневартовская прокуратура? Куда смотрят? <…> Это экологическая катастрофа», – написала одна из формчан.

Пока на сообщения быстро отреагировали только эковолонтеры. Они вытащили весь мусор из воды, а лампы вывезли на специальное место для временного складирования ядовитых отходов.

Откуда появился мусор – выбрасывали его сами сотрудники УК № 2 или посторонние люди – пока неизвестно.

Нижневартовск, Марина Дремова

Нижневартовск. Другие новости 09.06.21

Житель Сургута приехал в Нефтеюганск, чтобы украсть 6 кг сыра ко дню рождения. / В Сургуте задержаны торговцы оружием и боеприпасами. / В Югре за сутки выявлен 61 новый случай ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»