В Югре медведь навестил кладбище. Администрация нанимает охотников

На кладбище посёлка Горноправдинский в ХМАО наведался бурый медведь. Видеозапись в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» во «ВКонтакте» выложили очевидцы.

На кадрах видно, что животное явно пришло полакомиться с могил, где люди оставляют еду после посещения. На людей хищник не нападал. Поел и ушёл и ушёл он самостоятельно.

В местной администрации на инцидент отреагировали и за подробностями послали в департамент природопользования: «Сейчас по заказу администрации будут работать охотники и регулировать численность. Подробнее вам расскажут в департаменте природопользования», – прокомментировали в пресс-службе местной администрации изданию NEFT.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.06.21

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