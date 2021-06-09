Тяжеловес из Сургута сдвинул Boeing 737-500 и установил рекорд России

Максим Гамецкий из Сургута установил рекорд России по truck-pull plane – дисциплине в силовом экстриме, сообщает sitv.ru.

За 39 секунд атлету удалось протянуть на тросе Boeing 737-500 на 15 метров. Правда сдвинуть его удалось не сразу, а только с третьей, заключительной попытки. Теперь это абсолютный рекорд России.

«До этого в России самолеты подобного веса сдвигали, но только не усилиями одного атлета. 36 тонн до этого был установлен рекорд в Башкортостане. Эльбрус Нигматулин протянул такой же боинг 737-500 весом 36 тонн на 25 метров», – прокомментировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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