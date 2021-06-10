В Югре уже третью неделю растёт заболеваемость COVID-19

В ХМАО растёт распространение коронавирусной инфекции. Рост наблюдается на протяжении трёх последних недель, такие данные озвучили на очередном заседании регионального оперштаба. «На 22 неделе в Югре зарегистрировано 380 случаев, что составило 22 случая на 100 тысяч населения. Это выше предыдущей недели на 7%. Коэффициент распространения за неделю 1,05. Уже третью неделю подряд темп прироста в Югре уже не имеет знака минус. Это указывает на прирост количества заболевших», – доложила зам. руководителя Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Выросло и количество тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме. «На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом COVID-19 50 человек. Плюс шесть человек за сутки. Из них 24 на аппаратной поддержке. Среди заболевших увеличилось количество тех, кто переносит заболевание тяжело. Это угроза. Для здоровья и жизни людей», – подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По итогам решено усилить контроль за масочным режимом и продолжать вакцинацию. При этом в торговых точках теперь разрешено снять перчатки. Обратили внимание члены оперштаба на последствия заболевания. В правительстве Югры намерены провести тщательную диспансеризацию переболевшего населения. А в пункты вакцинации отправят для проверки «тайных пациентов». Под видом обычных людей, которые пришли на прививку, добровольцы и общественники проверят качество работы медиков.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.06.21

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