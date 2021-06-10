В Сургуте полиция борется с дрифтерами, которые мешают горожанам спать

В Сургуте полиция борется с дрифтерами, которые устраивают соревнования на парковке у ТЦ «Лента». С начала года за нарушение ПДД было привлечено более 150 водителей. Об этом сообщается в ответе городского УМВД местному жителю, сообщает «Вестник Сургутского района».

В прошлом году, по словам сургутян, дрифтеры не давали спать жителям близлежащих домов из-за сильного шума от резких поворотов и громкой музыки. В полицию жители обращались как в индивидуальном порядке, так и писали коллективное обращение, которое дало лишь временный эффект. В этом году дрифтеры снова устраивают гонки и продолжают мешать горожанам по ночам.

В полиции уточняют, что сотрудниками городского отдела ГИБДД с целью профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения с середины марта года ежедневно в вечернее и ночное время осуществляется «работа по пресечению административных правонарушений на парковочной площадке ТК ООО «Лента» водителями автомобилей, влияющих на тишину и покой граждан».

Также по данному адресу в вечернее и ночное время осуществляется ежечасное патрулирование территории для обеспечения безопасности дорожного движения, тишины и покоя граждан.

Как рассказали «Вестнику» жители дома по улице Ивана Захарова, ещё одно обращение было написано непосредственно в адрес руководства торгового комплекса с просьбой установить «лежачих полицейских» на парковке магазина. В «Ленте» ответили, что соответствующие меры планируется воплотить в жизнь, не уточнив сроков установки искусственных препятствий.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 10.06.21

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