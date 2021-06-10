В ХМАО выявлено еще 53 больных ковидом

53 новых случая коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за последние сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:

Нижневартовск – 14;

Сургут – 10;

Ханты-Мансийск – 7;

Советский район – 6;

Нягань – 5;

Мегион – 5;

Нефтеюганск – 4;

Когалым – 2;

Урай – 2;

Югорск – 2;

Лангепас – 2;

Нижневартовский район – 2;

Сургутский район – 1;

Октябрьский район – 1.

На момент получения положительных тестов у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, 23 человека получили диагноз «внебольничная пневмония», один челоек болел без проявления симптомов.

В больницах округа выросло число тяжелых больных – сегодня их 46, 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.06.21

В Сургуте полиция борется с дрифтерами, которые мешают горожанам спать. / В Югре уже третью неделю растёт заболеваемость COVID-19. / В Югре медведь навестил кладбище. Администрация нанимает охотников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»