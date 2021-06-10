В ХМАО выявлено еще 53 больных ковидом

53 новых случая коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за последние сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах:
Нижневартовск – 14;
Сургут – 10;
Ханты-Мансийск – 7;
Советский район – 6;
Нягань – 5;
Мегион – 5;
Нефтеюганск – 4;
Когалым – 2;
Урай – 2;
Югорск – 2;
Лангепас – 2;
Нижневартовский район – 2;
Сургутский район – 1;
Октябрьский район – 1.
На момент получения положительных тестов у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, 23 человека получили диагноз «внебольничная пневмония», один челоек болел без проявления симптомов.
В больницах округа выросло число тяжелых больных – сегодня их 46, 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 10.06.21
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