В Югре мать двух детей соврала, что купила дом, а сама просто обналичила материнский капитал

Жительница Советского района в Югре соврала, что купила дом, а сама обналичила материнский капитал, положенный на второго ребенка.

Женина предоставила в управление Пенсионного фонда РФ в Югорске фиктивные договор купли-продажи жилого дома и договор займа на приобретение жилья.

На основании представленных заведомо ложных документов Пенсионным фондом РФ злоумышленнице были перечислены денежные средства в размере 466 617 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ХМАО-Югре.

По результатам рассмотрения материалов ОМВД России по Югорску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенные в крупном размере).

Югорск, Елена Васильева

Югорск. Другие новости 10.06.21

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