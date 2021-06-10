Исполнительный директор фирмы по заготовке лома обналичил через банкоматы 22 миллиона рублей и присвоил себе

В Пыть-Яхе под суд пойдет бывший исполнительный директор фирмы по заготовке лома черного и цветных металлов «Юганск Профит Центр» за то, что брал деньги предприятия, обналичивал их через банкоматы, а потом присваивал себе.

По версии следствия, мужчина, пользуясь служебным положением, брал деньги год – с января 2013 года по январь 2014 года. Обналичивал он их через банкоматы на территории Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Российской Федерации, а в целях сокрытия совершенного хищения предоставил в бухгалтерию Общества поддельные авансовые отчеты, приемосдаточные акты и корешки квитанции о приеме сырья на похищенную сумму.

В результате действий обвиняемого ООО «Юганск Профит Центр» был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 22 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд г.Пыть-Яха для рассмотрения по существу.

За данное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Пыть-Ях, Елена Васильева

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