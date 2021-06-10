В Югре возбудили уголовное дело на директора центра занятости

В ХМАО в отношении директора Центра занятости населения города Покачи заведено уголовное дело. Его обвиняют в даче заведомо ложных показаний при разбирательстве в увольнении сотрудницы. Бывший заместитель директора Татьяна Куксачева пожаловалась на незаконное увольнение в июне прошлого года, сообщает Муксун.fm.

«По факту заведомо ложных показаний в суде Боярским В. Ю. По результатам проверки 27 мая 2021 года принято решение о возбуждении уголовного дела <…> в отношении Боярского В.Ю. по ч.1 ст. 307 УК РФ», – сообщили в следственном отделе Нижневартовска СУ СК по ХМАО.

Издание пишет, что руководителю давно не нравилась подчиненная, которая бескомпромиссно указывала на недостатки и ошибки в работе сотрудников Центра. Конфликт со временем рос и заместителя уволили. Во время разбирательства, по словам Татьяны Куксачёвой, ее руководитель Валерий Боярский утверждал, что не разрешал подчиненной оставаться дома, а также уверял суд, что женщина – злостная прогульщица. Подтверждения этому факту не нашлось, и женщина в итоге выиграла суд. Руководство ЦЗН обязали восстановить ее в должности зама, но решение суда так и не было исполнено.

Прокуратура ХМАО, проводившая проверку, направила материалы в ФССП по ХМАО для возбуждения уголовного дела по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

«Проверкой установлено, что фактически вы не были допущены руководством учреждения к исполнению своих прежних должностных обязанностей <…> С целью дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства Учреждения по факту неисполнения решения суда <…> организовано проведение процессуальной проверки <…> территориальным отделом УФСПП России по ХМАО»,– сказано в сообщении прокуратуры.

Теперь Татьяне Кускачевой остается дождаться полного восстановления в своих трудовых правах. Останется ли директором Центра Боярский – пока неизвестно.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.06.21

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