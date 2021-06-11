В Сургуте мужчину без сознания пришлось вытаскивать через балкон горящего дома

В Сургуте пожарные спасли 17 человек – их эвакуировали из горящей пятиэтажки.

Пожар произошел 10 июня на улице Пушкина. Одного из жильцов, который находился в квартире на четвертом этаже, пришлось эвакуировать через балкон, подняться по лестнице было уже невозможно. Через окно мужчину без сознания вытащили и передали медикам, сообщают в региональном управлении МЧС по ХМАО. Позже выяснилось, что сургутянину 56 лет, он потерял сознание во время пожара. Спасатели ликвидировали огонь быстро – всего за 9 минут, выгоревшая площадь составила 18 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают следователи.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.06.21

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