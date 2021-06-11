Югра: за сутки выявлено еще 69 случаев коронавируса

69 новых случаев COVID-19 подтверждено в 15 муниципалитетах Югры за минувшие сутки – негативная статистика растет всю последнюю неделю.

Самое большое количество заболеваний зарегистрировано в Нижневартовске – 13, в Ханты-Мансийске заболело 9 человек, Сургут и Советский район – выявлено по 7 заболевших. В Сургутском районе – 6 заболевших, в Нягани – 5, в Мегионе и Лангепасе – по 4, в Нефтеюганске и Урае – по 3, в Когалыме, Югорске, Ханты-Мансийском районе – по 2, в Пыть-Яхе и Белоярском районе – по 1 случаю.

48 человек на момент получения положительного теста имели признаки ОРВИ, 18 человек получили диагноз «Внебольничная пневмония», 3 человека болели без проявления симптомов.

В больницах округа растет и количество тяжелых больных. На 11 июня таких насчитывается 45, 27 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки один человек с подтвержденным ковидом скончался, Всего с начала пандемии зафиксирован 801 летальный исход.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.06.21

В Сургуте мужчину без сознания пришлось вытаскивать через балкон горящего дома. / В Югре возбудили уголовное дело на директора центра занятости. / Якушев – о рейтинге инвестпривлекательности: как ни правь статистику, а оценка бизнеса – важнее. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»