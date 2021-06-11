В Сургуте откроется городской пляж

В Сургуте готовится к открытию городской пляж. Он будет расположен между Югорским трактом и храмом Преображения Господня. На этом пляже можно будет не только загорать, но и купаться, нырять с трамплина, кататься на лодках и катамаранах, перекусить. Поскольку пляж – официальный, на нем будут работать спасатели и медики. Как рассказал порталу ugra-news.ru директор компании-собственника пляжа Павел Плиев, открыть зону отдыха планировалось еще в прошлом году, но не получилось из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Для того, чтобы ввести пляж в эксплуатацию осталось установить ограждения и провести электроэнергию. Кроме того, ожидается приезд из Москвы прицепной пляжеуборочной техники.

Несмотря на то что зона отдыха у воды построена исключительно на средства компании, которая к тому же будет нести все затраты по ее содержанию, вход на пляж для горожан планируется сделать бесплатным. Платными будут только услуги – аренда шезлонгов и прокат водного транспорта.

Сургут, Елена Васильева

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