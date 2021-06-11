В Югре открывается один из крупнейших перинатальных центров в РФ

Центр охраны материнства и детства Сургута получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, данное учреждение –

один из передовых российских медицинских учреждений в области акушерства, гинекологии, перинатологии. Его площадь составляет 78 тысяч квадратных метров. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, 165 посещений в смену. Центр способен принимать до 10 тысяч родов в год.

Новый высокотехнологичный центр обеспечит оказание квалифицированных медицинских услуг в сферах сопровождения деторождения, современных методов лечения, профилактики внутриутробных заболеваний, неонатальной хирургии. Специалисты смогут диагностировать и лечить сложные заболевания у женщин в период беременности и детей с применением робототехники и самого современного медицинского оборудования.

«В Югре создан Центр материнства и детства, который будет сопровождать мам с момента зачатия, обеспечивая ее здоровье и здоровье ребенка, до достижения ребенком пятилетнего возраста. В автономном округе численность детского населения за последние 5 лет выросла на 5 процентов. Количество многодетных семей увеличилось в 3 раза. Создание условий для рождения детей в семьях, поддержка многодетных семей – это эффективный механизм», – рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

В учреждении будут работать около 800 специалистов, которые окажут квалифицированную медицинскую помощь с применением современных методов лечения.

Кроме того, пациентки перинатального центра Сургута смогут получать консультации с помощью телемедицины.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Минздрава России в УрФО, главный научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Надежда Башмакова считает, что Центр охраны материнства и детства может стать одним из крупнейших и передовых медучреждений в области деторождения в России, так как в нем созданы все условия по оснащению, эргономичности, медицинскому персоналу.

«Центр не просто соответствует требованиям, предъявляемым к службе материнства и детства, это уникальный многогранный научный проект, в котором новейшее медицинское оборудование, в том числе робототехника, дадут медикам возможность диагностировать и лечить самые сложные заболевания у женщин и детей», – добавила врач.

Напомним, что центр строился с августа 2015 года с привлечением внебюджетных инвестиций на принципах государственно-частного партнёрства.

Сургут, Елена Васильева

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